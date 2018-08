iTango sõidab kindlalt nii maal kui linnas

Kahte ratast pole esiteljele pandud ilu pärast. Tegmist on Doohani inseneride patenteeritud sõltumatu esivedrustusega. Tänu sellele on kolmerattaline elektriroller halvematel teedel kindlamini juhitav kui mistahes tavaline roller või mopeed.

Sõltumatu vedrustuse plussid tulevad välja kohe, kui pöörad rolleriga paljulapitud kõrvaltänavale või libedamale killustikuga kaetud teele. Isegi löökaugust läbisõitmine, rääkimata väiksematest konarustest, ei suuda stabiilset juhitavust kõigutada.

Pööramise ajal kalduvad esirattad annavad iTangole väga hea manööverdusvõime ja juhile palju sõidurõõmu. Linnasõiduks sobib kiire ja innukalt pöörav elektriroller väga hästi.

Samas saab see suurepäraselt hakkama ka väiksematel külateedel, sobides hästi kogu pere sõidukiks nii suvilasse kui maakodusse. Eriti lihtne on elektrirolleri sadulasse istuda keskealistel inimestele, sest Eestis ei vaja enne 1993. aastat sündinud kodanikud rolleriga sõitmiseks juhiluba.

Kuna elektriroller suudab hästi kiirendada, vaatame üle ka selle pidurid. Turvalisus on tagatud, kõigil ratastel on hüdraulilised ketaspidurid, nii et pidurdusjõudu jätkub igas olukorras. Rollerit viib edasi Boschi 1200 W elektrimootor, mille võimsusest piisab, et saavutada kiirus kuni 50 km/h.

Ühe laadimisega läbib iTango kuni 70 kilomeetrit. Muidugi peaks läbisõidu puhul arvestama mitmete teguritega alates tuule suunast kuni sõitja kehakaaluni, kuid igapäevakasutuses on see läbisõit täiesti piisav. Aastaid rollereid müünud ja hooldanud Motohobi spetsialistide kogemus kinnitab, et keskmiselt sõidetakse meil rolleriga kuni 25–30 km päevas.

Kuidas rollerit laetakse? Laadimine on väga lihtne, seda saab teha kaasasoleva laadimisseadme abil tavalisest võrgupistikust.

Kuna aku kaalub ainult 10,4 kilogrammi ja on varustatud tugeva sangaga, on seda lihtne kaasa võtta ning öösel toas laadida.

Aku täielikuks täislaadimiseks kulub kuni 5,5 tundi. Samas on kaasaegse ehitusega LG aku nii nutikas, et lubab end ka poole pealt täis laadida, ilma et see aku eluiga kuidagi mõjutaks.

FOTO: Motohobi OÜ

Tõenäoliselt rõõmustaks iTango ka kõige säästlikumat inimest, sest ühe laadimise peale kulub ainult 25 senti. Selle kõrval tundub bensiinimootoriga roller juba väga kuluka sõiduvahendina.

Säästureale toob olulise plussi ka elektrirolleri hind. Uue elektrirolleri saab kätte sama soodsalt kui bensiinimootoriga rolleri. Kuna hind ulatub veidi üle kahe tuhande euro, võiksid iTangot kaaluda ka need inimesed, kes siiani kavatsesid soetada korraliku elektrijalgratta.

Igapäevastel sõitudel teeb iTango kasutaja elu väga lihtsaks. Tanklasse sõitma ei pea ja hooldust vajab elektriroller samuti vähe, sest hooldusvälp on pikk ning hoolduseks kulub ainult 40-60 minutit.

Linnas on iTango tõeline on-off sõiduk. Kui tekib soov kaupluse või kohviku juures peatuda, pole vaja rolleri alt tugijalga otsida. Roll-lock lukustab ära kaldus esirattad ning tagab selle, et roller on viksilt püsti ka siis, kui sa tagasi jõuad. Meelerahu tagab seegi, et varustusse kuulub ka ärandamisvastane seade.

Doohan iTango maaletooja Motohobi kinnitab, et teenindusvõrguga on kaetud pea kogu mandri-Eesti ja samuti saared. Üheskoos partneritega on Eestis 18 kauplust, mis kõik on valmis sõidukit hooldama.

Lähemalt saab uue elektrirolleri kohta lugeda veebilehelt www.motohobi.ee. Aga kõige targem on tulla proovisõidule lähimasse Motohobi kauplusesse.