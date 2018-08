Kiievist Tallinnasse teel olnud liinibuss paiskus Valgevenes külili kraavi

Tema sõnul said paljud bussis olnud inimesed erinevaid vigastusi. Kiirabi toimetas sündmuskohalt haiglasse kaks inimest, ülejäänute vigastused olid kergemad.

Õnnetusse sattunud bussi reisijatele lubati, et kella 10 paiku tuleb neile järele asendusbuss, millega nad saavad jätkata oma teekonda Eestisse.

Ecolinesi tegevdirektor Elis Kovaljov kinnitas rahvusringhäälingule õnnetuse toimumust, kuid tema sõnul pole ettevõttel juhtunu kohta täpsemat infot. Ta märkis, et buss sõitis küll Ecolinesi kaubamärgi all, kuid see kuulub ühele Ukraina ettevõttele.