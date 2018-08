Eestis on eraisikute käes üle 50 000 tulirelva

Relvaluba omavate inimeste arv on jaotunud ühtlaselt üle Eesti. Kus elab rohkem inimesi, seal on ka rohkem relvaloa omanikke. Tallinnas ja Harjumaal on relvaloa omanikke 10 312. Järgnevad Tartumaa 2285 ja Ida-Virumaa 2054 relvaloa omanikuga. Kõige vähem relvaomanikke on Eesti väikseimas maakonnas, kus omab relvaluba 309 inimest.