Vabaerakond keskendub parlamendivalimistel sotsiaalturvalisusele

Haukanõmm rõhutab, et vananevas ühiskonnas on vabatahtlik hoolduskindlustus üks olulisemaid teemasid, lisaks tervishoiule, aktsiisipoliitikale ja energeetikale. „Eesti ei saa kunagi nii rikkaks, et suudaks kõigile inimestele tagada tasuta hooldekodu koha. Lahendus oleks luua hoolduskindlustuse süsteem, millega liitunud inimese puhul kataksid pensionist puudujääva osa hoolduskindlustuse maksed,» selgitas Haukanõmm.

«Ettepanekud saadikute arvu või palku vähendada või neile isiklikud abid palgata ei vii sisuliste muudatusteni. Vähem riigikogulasi ja madalama palgaga saadikud ei tähenda, et nad vastutaksid rohkem, töötaksid rohkem või käituksid ausamalt. Ausa ja lihtsa riigivalitsemise aluseks on ikkagi see, millest on Eestis kõige rohkem puudu – ametnikud, valitsus ja riigikogulased ei vastuta oma otsuste ja nende tagajärgede eest. Riigivarastele näitame tingimusteta punast kaarti,» ütles Haukanõmm.