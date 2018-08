Video ja galerii: kommunismiohvrite memoriaalile paigaldatakse üle 22 000 ohvri nimed

Elektrooniliselt on kättesaadavad kõikide kommunismiohvrite nimed, kuid «Seinale söövitatakse nende inimeste nimed, kes on kas hukatud, vangistuses surnud, küüditades surnud,» rääkis Postimehele Eesti Mälu Instituudi uurimisjuht Toomas Hiio.



Lõplikult on EW100 Eesti kommunismiohvrite memoriaal valmis 23. augustiks.