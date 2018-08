Aadu Must sõitis Venemaale visiidile

Visiidi eesmärgiks on luua võimalused arhiivi materjalide kaugkasutamiseks, kirjutab ERR .

Musta sõnul on oluline osa eesti rahvuslikust kirjalikust mälust hoiul meid erinevatel aegadel valitsenud riikide arhiivides, sealhulgas Venemaal. «Suur osa nendest dokumentidest on skaneeritud ja internetis, kuid avatud vaid valitud kasutajatele,» märkis Must.