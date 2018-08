Tasuta ühistransport kasvatas Ida-Virus reisijate arvu 92 protsenti

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamsoni sõnul on reisijate arv maakondlikel liinidel kasvanud pärast nulleurose bussipileti kehtima hakkamist, vahendas ERR .

«Juuli alguses oli probleemiks, et kiipkaardid said bussidest otsa. Lisaks olid osad inimesed infosulus, olenemata sellest, et nulleurosest bussipiletist räägiti igal pool,» ütles Williamson.