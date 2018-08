Endised Narva keskfraktsiooni liikmed lõid oma fraktsiooni

«Oluline on see, et täna lõppes ära side Narva võimu ja Eesti keskvõimu vahel,» ütles Raik. «Narvas ei ole enam esindatud ühtegi Eesti parteid. See muidugi ei tähenda, et Narva eraldus praegu Eestist, nagu seda võib kergesti võtta, ja ma kujutan ette, et sellest lähipäevadel räägitakse palju.»



«See on lihtsalt 20 inimese otsus, kes on omavahel tihedasti seotud, kes on isiklikult väga solvunud praegu ja leiavad, et nende vastu alustatud uurimistoimingud on ülekohtused,» jätkas Raik. «Arusaadavalt ei ole kahtlustus veel süüdistus ja süüdistus ei ole süüdimõistmine. Kõik see võtab aega.»