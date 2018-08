Jaan Tätte: kui inimesed koonduvad, on see suur jõud

«Oli väga tore suure rahva ees laulda,» rääkis Tätte, kes esitas Üheslaulmisel laulu «Tuulevaiksel ööl». «Kõik laulsid kaasa ja süda oli väga soe,» ütles ta.



Tätte sõnul oli lavalt tunda ühes olemise emotsiooni. «Sa saad aru, kui inimesed on nagu üks. Kui nad on laiali, siis on teistmoodi, aga kui nad koonduvad, siis see on suur jõud.»