Toomas Hendrik Ilves: iseseisvuse taastamine oli rahva tahe ja töö

Tsiteerides ühe kirjandusliku tegelase sõnu tollest augustist, siis: «See oli nii suur võit, et keegi ei saa sellest arugi. Kõige suuremad võidud saadakse ilma sõjata, seepärast ei paista nad silma.» Kuid sama märkamatult võib vabaduse ka käest ära anda. Kui vabaduse olulisust enam ei märgata, kui selle tähtsus näib kahanevat, kui selle väärtust pisendatakse, kui näeme maad võtmas suhtumist, et ehk see ei olegi nii tähtis… siis oleme selle kaotusest vaid põlvkonna kaugusel. Kui vaikime, nähes teisi vabadust kaotamas, oleme unustanud, mida tähendas, kui meie vabaduse kaotamise puhul vaikiti mujal.

On palju maid ja rahvaid, kus seda oskust napib, ükskõik millisel põhjusel. Ja on rahvaid ja maid, kus vabadus on hääbumas, kus piiratakse vaba ajakirjandust ja kohtuvõimu sõltumatust, sulgetakse ideoloogilistel põhjustel ülikoole. Kus kriitilisi hääli vangistatakse või isegi tapetakse. Neis riikides toimuv on näidanud, et usaldamatuse õhutamine poliitikute, ajakirjanduse, kohtusüsteemi vastu viib usaldusele tugineva kodanikuühiskonna hääbumiseni, sallimatuse kasvuni ja vabaduse kahanemiseni. Vabadus antakse käest märkamatult, samm sammu haaval.