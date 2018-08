Ajaloolase Meelis Maripuu sõnul ei tohi lähiajaloo kuritegusid unustada

«Me ei tohi neid kuritegusid praegu ära unustada. See meenutamine ei peaks kestma ilmselt aegade lõpuni, aga Eesti riigi ja rahva identiteet rajaneb lähiajaloo sündmustel, mis on meid mobiliseerinud ja koos hoidnud. Inimestel, kes nõukogude terrori all elasid ja lõpuks ikkagi oma riigi tegid,» ütles Maripuu saates «Otse Postimehest».

Maripuu sõnul on inimsusevastaste kuritegude mäletamine vajalik vähemalt senikaua, kuni ei ole tekkinud uut suurt rahvast ühendavat ideed. «Mingi aja jooksul muutub meie riiklik olemine võib-olla iseenesest mõistetavaks ja meil ei teki enam küsimusi, mis meie ajaloos 300 või 400 aasta eest juhtus,» rääkis ajaloolane. «Sel juhul ei ole ilmselt vaja nendest kuritegudest reeglipäraselt rääkida ja lastele seda tingimata õpetada. Aga kuni see on meie enda ühiskonnas ja ka naabrite juures päevapoliitiline teema, siis on vältimatu, et me peame sellest ise teadma ja meil peab olema seisukoht,» lisas ta.