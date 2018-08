Kunstiakadeemia uus hoone on omamoodi kunstiteos, mida kõik ei mõista. Nii kritseldasid pahaaimamatud ehitajad majaseintele oma märkmeid, sealjuures endale teadvustamata, et seinad jäeti taotluslikult pahteldamata.

Kolm päeva enne Eesti Kunstiakadeemia (EKA) uue maja avamist Tallinnas Kalamaja piirkonnas avaneb kummaline vaatepilt: osa seinu on katkised, keerdtrepi käsipuud on roostetanud, maas lebavad kipsplaadid ja ehitusprügi on laiali. Ringi jookseb 400 töömesilast, kes oleks nagu hetk tagasi mõistnud, et kui nüüd tegutsema ei asu, siis esmaspäevaseks avamispeoks nad valmis ei jõua.