Vihmavarjud välja! Uuel nädalal sajab pea iga päev vihma

Homne öö tuleb Ida-Eestis vihmahoogudega, samal ajal lääne pool taevas juba selgineb. Päeval on tugevneva kõrgrõhuharja tingimustes üksikuid vihmahooge. Tuul pöördub läänekaarde ja on tänastel andmetel mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 15, päeval 18 kuni 21 kaadi.

Teisipäeval muutub maapinnalähedastes õhukihtides kõrgrõhkkond võimsamaks. Kuid kõrgemates õhukihtides kandub Balti riikide kohale madalrõhulohk ühes niiskusega ja soosib pilverünkade arengut ning mõnest tuleb ka lühiajaline hoog vihma. Tuul pöördub lõunakaarde ja saartel tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, rannikul kuni 16, päeval 18 kuni 21 kraadi.

Kolmapäeval kõrgrõhkkond eemaldub, kuid jääb servaga Eestit katma. Öö on selge, rahulik ja jahe, õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi. Madalama õhurõhuga fooni mõjul kõrgemates õhukihtides on päevasel ajal ikka võimalik rünkpilvede areng ja ka üksik hoog vihma võib tulla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur tõuseb 20 kuni 23 kraadini.

Neljapäeva öö on kõrgrõhkkonna mõjul veel võrdlemisi selge ja nõrga idakaare tuulega. Päeval läheneb Skandinaaviast madalrõhkkond, surve kõrgrõhkkonnale suureneb ning ida- ja kagutuul muutub tuntavamaks. Lisandub ka pilvi, aga ilm on suurema sajuta. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 15, päeval 20 kuni 24 kraadi.