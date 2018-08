Homme on soe, aga sajab hoovihma

Öösel on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, ida pool on pilvine ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, põhjarannikul kirdetuul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 13, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul kirdetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga, puhudes 1 kuni 6 meetrit sekundis. Laine kõrgus on öö hakul 0,3 kuni 0,7 meetrit, pärast keskööd kuni 0,3 meetrit. Kohati sajab hoovihma. Nähtavus enamasti hea, paiguti võib udu olla. Sooja on 11 kuni 13 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega, pärastlõunal lääne pool vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja saju võimalus on suurem Eesti idaosas. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.