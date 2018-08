Pressinõukogu valis uueks esimeheks Gunnar Siineri

Pressinõukogu aseesimees on Tallinna linnavolikogu liige ja endine kohtunik Helve Särgava ning nõukogusse kuuluvad veel advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Viive Kaur, Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv, Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, Kunstiakadeemia professor David Vseviov, riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht Tarmo Vahter, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ja rahvusringhäälingu veebiuudiste ja portaalide juht Urmet Kook.

Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub ajakirjandusega vastuollu sattunud inimesele või asutusele võimaluse leida kohtuväline lahendus. Nõukogu arutab kaebusi, mis laekuvad ajakirjanduses ilmunud materjalide peale. Kui pressinõukogu liige on seotud arutlusel oleva kaebusega või kui liikmel on huvide konflikt, siis ta selle kaebuse arutelul ei osale.