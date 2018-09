Mikseri kinnitusel jääb Eesti toetama Euroopas liberaalseid jõude

«Kui me näeme Euroopas valikut liberaalse ja illilberaalse vahel, siis kindlasti ei ole meil oma väärtustele tuginedes väga keeruline selles valikus poolt valida,» ütles Mikser esmaspäeval rahvusringhäälingu raadiokanalis R2 esinedes. «Kui me räägime liberaalsest demokraatiast, siis absoluutselt – see on ju ka üks põhjusi miks me üleüldse oleme pääsenud kõigisse nendesse väärtuspõhistesse organisatsioonidesse, mille liikmed me täna oleme,» lisas välisminister.