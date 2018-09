ITLi ettepanek riigikogule: tõske esmalt reaalainete õpetajate palku

Kuna reaalainetes tugevaid inimesi värbavad erasektori ettevõtted, mis suudavad maksta kõrgemat palka kui koolides, tegi ITL ettepaneku, et riigikogu otsiks võimalusi 2019. aasta riigieelarve menetluse käigus reaalainete ja tehnoloogiat rakendavate õpetajate palkade kiiremaks tõstmiseks.

«Hindame kõrgelt kõigi õpetajate panust ja anname endale aru, et selline õpetajate palkade eristamine võib tunduda ebaõiglane, kuid tööjõudu tuleb arendada reaalsest turuvajadusest lähtuvalt,» ütles ITL-i president Ivo Suursoo.

«Ilma reaalainete õpetajatest superstaarideta ei suuda me tuua tuleviku tööjõuturule noori, kes tehnoloogia rakendamisega tõstavad ettevõtetes tootlikust. Ilma tootlikkust tõstmata oleme ostujõu lõksus samal tasemel, kus me viimased 10 aastat oleme olnud – palgad suurenevad, aga ostujõud ELi keskmise suhtes oluliselt mitte,» lisas Suursoo.

Eesti IT-sektor on korduvalt esile toonud muret, et riigis on juba praegu puudu 7000 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) oskustega spetsialisti läbi kõigi majandusharude.