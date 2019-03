Mullu septembris Kohtla-Järvel kadunuks jäänud mees leiti surnuna

Kolmapäeva pärastlõunal andis juhuslik mööduja Häirekeskusele teada Kohtla-Järve Ahtme linnaosas metsast leitud surnukehast. Politseil on alust arvata, et tegemist on septembris kadunud Valentiniga.

Sellele viitavad sündmuskohalt leitud rõivad ja esemed, mis mehel kadumise päeval kaasas võisid olla. Leitud säilmed suunatakse ekspertiisi, et leida kinnitust, et tegemist on kadunud Valentiniga. Niisamuti selgub ka surma täpne põhjus, kuid praeguseks kogutud andmetel ei ole alust kahtlustada, et mehe surm saabus kuriteo tagajärjel.