Ilm segab lähipäevil raadio kuulamist

Ülilevi on raadiotehnikas raadiolainete levimisega seotud nähtus, mis ilmneb televisiooni- ja raadio levisagedustel näiteks siis, kui õhutemperatuur on maapinnal madalam kui õhus, kirjutab ERR .

Vastupidisel juhul, nagu on praegu, muutuvad aga raadiolainete murdumiskoefitsiendid õhus nii, et raadiolained levivad ebaloomulikult ja oluliselt kaugemale kui tavaliselt ja seetõttu nende signaalide mõjul vastuvõtt kas halveneb või muutub kohati võimatuks.

Tallinna Tehnikaülikooli Seebecki elektroonikainstituudi dotsent Ivo Müürsepa sõnul eeldatakse, et signaal ei levi teatud maast kaugemale ja seetõttu töötavad mitmed raadiojaamad samal sagedusel. Kui see anomaalia korral siiski juhtub, hakkavadki need üksteist segama.