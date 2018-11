Kaja Kallas: tunnen, et erakond on minu taga

Saatejuht märkis, et viimasel ajal käivad jutud, et kogu erakond ei ole Kallase kui juhi taga. «Reformierakonda kuulub 12 000 liiget ja eks kõigil on omad fännid,» kommenteeris Kallas.

«Ma ütleks, et mul on erakonnas väga suur toetus, arvestades juhatuse valimisi. Ka fraktsiooniga töötame iga päev koos. Tunnen, et erakond on minu taga ja meil on kõigil ühtne eesmärk pöörata Eesti õigele teele.»

Oktoobris selgus arvamusuuringust, et Keskerakonna esimehe Jüri Ratase isiklik populaarsus on suurem kui tema erakonnal, kuid Kaja Kallase toetus Reformierakonna juhina jääb partei omale alla. Kallase hinnangul oli see, et tema populaarsus oli partei juhiks saades esialgu erakordselt kõrge, anomaalia.

«Populaarsus tähendab ju seda, et sa tahad kõigile meeldida. Minu jaoks tegelikult peaminister ei peaks tahtma kõigile meeldida, vaid peaminister peaks tahtma teha õigeid otsuseid ja otsused on väga tihti ebapopulaarsed,» rääkis Kallas. «Praegune valitsus on viinud selle mitte midagi tegemise tõelisele uuele tasemele, seetõttu ka peaminister saab olla nii populaarne,» lisas ta.