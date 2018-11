«Pealtnägija»: kas Keskerakond võis saada oma Toompea kontori müügist suuremat tulu?

Saate tegijad tõstatasid küsimuse, kuidas sai Keskerakond nõusse linna, et nad müüvad enda osa Toom-Rüütli kinnistust täpselt samal ajal kui Keskerakond, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Teine küsimus on hoone hind. Linna dokumendiregistrist leiab kinnisvarabüroo Uus Maa akti, kus hinnatakse hoone tervikhinnaks 2,6 miljonit ehk 300 000 vähem kui lõpuks saadi. Sealjuures on Keskerakonna osa hinnaks 1,4 miljonit, kuigi tegelikult saadi 1,8.

Tuleb välja, et Soome ärimehe Arto Kalevi Autioga seotud firma Ravensholm rendib peaministriparteile ka nende uut kontorit Narva maanteel.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas kolmapäeval pärast Pealtnägija saadet partei pressiteate vahendusel, et Keskerakond on nii maja müügil kui ka erakonna uue kontori üürimisel olnud läbipaistev ning avalikustanud ajakirjanduses tehingute üksikasjad juba varasemalt.

Korb sõnas, et on kahetsusväärne, kui maja ostja võib olla seotud millegi ebaseaduslikuga, kuid seoste otsimine erakonnaga on arusaamatu.