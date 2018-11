Soome Rahvusarhiivis saab vaadata näitust Eesti riigipeadest

Nõukogude okupatsioonivõimude poolt hukati neli Eesti riigipead: Jaan Tõnisson, Friedrich Karl Akel, Jüri Jaakson ja Jaan Teemant. Vangistuses suri viis riigipead: Konstantin Päts, Ado Birk, Ants Piip, Juhan Kukk ja Kaarel Eenpalu. Enne vahistamist sooritas enesetapu Otto Strandman. Seega kümnest nõukogude okupatsioonieelsest riigipeast pääses eluga vaid August Rei ja temagi üle noatera. Tänaseni ei ole täpselt teada Jaan Tõnissoni ja Jaan Teemanti saatus pärast arreteerimist, samuti on teadmata kaheksa hukatud või vangilaagris surnud riigipea matmiskoht. Viis riigipead tegutsesid pagulastena väljaspool kodumaad. Alates 1990. aastast on kodumaale ümber maetud viis võõrsil surnud Eesti riigipead.

Eesti Muinsuskaitse Seltsi koostatud näitus «Eesti riigipead 1918–1992» avati 2015. aasta veebruaris Tallinnas Okupatsioonide muuseumis, järgnevalt on see rännanud mööda Eesti koole, muuseume, raamatukogusid, arhiive, valla-, rahva- ja kultuurimaju. Igast riigipeast on näitusel elusuurune figuur, mille esiküljel portreefoto, samuti fotod tema elust ja tegevusest. Figuuri teisel küljel on lühielulugu eesti ja inglise keeles. Kui seni andis ekspositsioon teavet riigipeade kohta kuni Eesti iseseisvuse taastamiseni, siis Helsingis on esmakordselt lisandunud presidentide Lennart Meri, Arnold Rüütli ja Toomas Hendrik Ilvese figuurid. Praegu ametis olevat presidenti veel näitusel ei ole.