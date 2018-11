Lääne-Eestis tegutsevad kutselised autovargad

Tänavu on Pärnumaal toime pandud üle veerandsaja sõidukivarguse või omavolilise kasutamise. Neist enamikku ei saa süüks panna kuritegelikele rühmitustele. «Välismaalt pärit organiseeritud ja professionaalse kurjategija kätt kahtlustame tänavu viie varguse puhul. Praegu on vara vastata küsimusele, kas vargused on toime pannud üks või mitu grupeeringut,» selgitas Kütt.

Tema jutu kohaselt kasutavad professionaalsed vargad uute sõidukite varastamisel võtmevaba süsteemi eeliseid. «Põhimõte on, et autosignaali pikendatakse spetsiaalse seadmega. See tähendab, et signaali pikendamist näiteks maja ukse tagant on omanikul üsna raske vältida, üks väheseid variante on hoida autovõti näiteks fooliumis või fooliumkarbis,» rääkis Kütt.