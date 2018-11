Palm: firmad peaksid investeerima rahvusvahelisse konkurentsivõimesse

Eesti eksport on seotud valdavalt euroala ja Põhjamaade majandustega, mille kasvuväljavaade on hoolimata tänavu kolmanda kvartali nõrgast kasvutempost jätkuvalt hea. Nimelt euroala kvartaalse kasvutempo aeglustumist 0,4 protsendilt 0,2 protsendile võimendasid paljuski ajutised tegurid, sealhulgas autotööstuse kohanemine.

«Mõningaid märke välisturgude aeglustumisest võib välja lugeda euroala riikide ekspordi ja ettevõtete tulude mõõdukamate tulemuste näol. Kaubandustõrked on jahutamas ka Hiina majandust, mis on näiteks kogenud automüügi aeglustumist 2,5 protsendile aasta kümne kuu kokkuvõttes,» märgib Palm.

«Siseturust rohkem sõltuvatel sektoritel nagu ehitusmaterjalid või teenused on mõnes mõttes rohkem reageerimisaega kui näiteks elektroonika või masinatööstuse harul. Eesti välisnõudluse osas on määrava tähtsusega kolme suurima kaubanduspartneri – Soome, Rootsi ja Saksamaa – käekäik, hõlmates 40 protsenti Eesti otseekspordist,» sõnas Luminori peaökonomist.

Tavatarbijat mõjutab Palmi arvates aga kõige rohkem tööturu seis ning küsimus, kas jätkub piisavalt atraktiivseid töökohti. «Sissetulekute kasv on pikaajaliselt seotud ka tootlikkuse kasvuga. Mida paremini läheb ettevõtluse ekspordituludega, seda rohkem uut raha pöörleb ka meie väikeses avatud majanduses. See võimaldab ka siseturu harudel teha tulevikus head tulemust,» rääkis ta.

«Vaid tugevad ettevõtted suudavad konkureerida ühisturul tööjõu pärast. Näiteks Saksamaal on tööpuuduse määr langenud kriisieelselt üheksalt protsendilt viiele, mistõttu napib kvalifitseeritud tööjõudu. Eksport on Saksamaa majanduse vundamendiks paljuski sarnaselt Eestile. Ettevõtete edu ja tarbijate edu vahele võib pikaajaliselt tõmmata võrdusmärgi,» lisas Palm.