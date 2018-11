Fotod ja video: kohus mõistis «kogemata» tapmisega vahele jäänud mehe pikaks ajaks vangi

Kohtunik Liina Pohlak märkis kohtuotsust ette lugedes, et Teinemaa tegu ei saa lugeda provotseeritud tapmiseks, kuna süüalune ise tunnistas, et tõi noa selleks, et ohvrit hirmutada. «Sellistel asjaoludel ei saa olla inimesele sellist hingelise erutuse seisundit, mida saaks seostada provotseeritud tapmiseks,» ütles kohtunik.