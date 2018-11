EKRE korraldab piketi ÜRO rändeleppe vastu

«Oleme kokku leppinud, et homme [neljapäeval] peale lõunat, kui kabineti nõupidamine algab, siis see teema on seal arutelu all. Ja kindlasti me selle otsuse ka homme (neljapäeval) langetame,» ütles Ratas riigikogu infotunnis Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi küsimustele vastates.