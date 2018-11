Pirital algab 1. jaanuarist korraldatud jäätmevedu

Selleks, et aastavahetuse olmejäätmed saaksid veetud, tuleb aga elanikel ja korteriühistutel tellida jäätmevedu Tallinna Jäätmekeskuselt, mis on linna poolt hallatav asutus, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. «Korraldatud jäätmevedu tähendab, et tervele Pirita linnaosale on leitud ühine jäätmevedaja,» ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.