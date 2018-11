Riigikohus arutab täna Edgar Savisaare võimalikku kohtu alt vabastamist

Riigikohus võttis oktoobri lõpus arutusele vandeadvokaat Oliver Nääsi määruskaebuse kohtumäärusele, millega tühistati Savisaare kohtu alt vabastamine tema tervisliku seisundi tõttu.

Savisaare kaitsja leiab, et riigikohus peaks tühistama Tallinna ringkonnakohtu 14. augusti määruse, millega tühistati varasem maakohtu määrus ja kohustati kohtumenetlust Savisaare suhtes jätkama. Nääsi hinnangul peaks riigikohus jõustama Harju maakohtu 5. juuni määruse, millega kriminaalmenetlus Savisaare suhtes tema tervisliku seisundi tõttu lõpetati.

Tallinna ringkonnakohus leidis augusti keskel, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.

Edgar Savisaare terviseseisundi hindamiseks on kahel korral tehtud ekspertiisid. Ekspertide komisjon on korduvalt, vaatamata Savisaarel diagnoositud kroonilistele haigustele, tunnistanud tema terviseseisundi selliseks, mis võimaldab võtta osa kohtuistungitest ning süüdimõistmise korral kanda karistust. Ringkonnakohtu hinnangul ei saa maakohtu poolt aluseks võetud ühe eksperdi eriarvamus kummutada ekspertide komisjoni enamuse arvamust.

Ekspertiisiaktis toodud eksperdiarvamuse kohaselt on ekspertide komisjon määratlenud eriarvamusele jäänud eksperdi seisukohad kui komisjoni eriarvamuse, millega pole ühinenud ükski teine ekspert. «Selliselt on see käsitletav ekspertkomisjoni selge ja ühese vähemusarvamusena» selgitas kohtukolleegium.

Eriarvamusele jäänud endokrinoloog leidis, et Savisaar pole võimeline osalema kohtuistungil, kuna stressist põhjustatud veresuhkru ja vererõhu kõrgenemisi on keeruline kui mitte võimatu kohtusaalis ära hoida. Vastupidiselt eriarvamusele jäänud eksperdile oli ekspertide komisjon seisukohal, et kõrgvererõhktõbe ja suhkurtõbe põdeval patsiendil saab hoida vererõhu ning veresuhkru väärtusi ravimite korrektse kasutamise ja ettekirjutatud dieedi jälgimisel normi piires. Ekspertide komisjon märkis seejuures, et kohtuistungitel peab olema tagatud süüdistatavale kohene arstiabi.

Kohtul ei ole ka põhjust arvata, et pärast ekspertiisi on Savisaare terviseseisundis ilmnenud mõni uus ja kaalukas negatiivne asjaolu, mis võiks kummutada seniste ekspertiiside tulemused ja õigustada kriminaalmenetluse lõpetamist.