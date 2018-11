Galerii: mis elu ootab vange ees nutitrellide taga

«Ülbe oleks öelda, et keegi kunagi siit ei põgene, aga me oleme teinud kõik võimaliku, et see oleks väga keeruline,» kinnitas Tallinna vangla direktori asetäitja Erkki Osolainen vanglaarhitektuuri viimase sõna järgi ehitatud hoones ringkäiku teha.

Osolaineni sõnul on nii Tartu kui Viru vanglas tehtud katseid kinnisest vanglast põgeneda, kuid tulutult.

Tallinna vangla direktori asetäitja Erkki Osolaineni sõnul vangi ei jää keegi. "Küsimus on, millisena me tahame, et nad vabaneksid," tõdes ta. FOTO: Tairo Lutter

Ta rõhutab, et vangla puhul on arhitektuuril väga oluline roll ja viimast uut tüüpi vanglat ehitades on õpitud Tartu ja Viru vangla kogemustest.

Tallinna uues vanglas on kongidel on ees nö nutitrellid, mida tõsi küll, mobiiliga juhtida ei saa.

Trellide kaldenurk piirab vaatevälja väga tõhusalt. FOTO: Tairo Lutter

Küll aga on nende kaldenurk vastavalt ruumi asukohale selline, et minimeerida kinnipeetavate omavahelist suhtlust. «Hoone on meil ristikujuline, aga trellid on tehtud nii, et välja näeb, aga ei ole võimalik kõrvaltiivas olijatega käemärkide abil suhelda,» selgitas vangla asejuht.

Et tunnelite rägastikus mitte eksida, on seintel kaks värvitriipu. Alumine näitab, kust tullakse, ja ülemine, kuhu minnakse. FOTO: Tairo Lutter

Vangla ühest servast teise aga saab jalutada sõnaotsese mõttes sussides, sest kogu hoonete vaheline liikumine toimub maa all. «See on järelevalve seisukohast kõige mõistlikum lahendus, kui meil kinnipeetava saatmist ühest majast teise korraldades pole vaja mõelda, kuhu ta võib joosta,» kiitis vangla asejuht uut lahendust.

"Naisi me ei tooda," kinnitab vangla direktori asetäitja Erkki Osolainen naerdes. Tegelikult asub selle ukse taga tootmishoone, kus karistust kandvad naised hakkavad tööl käima. FOTO: Tairo Lutter

Osolainen tunnistas, et aeg-ajalt on ühest tunnelist teise kõndides ära eksitud, kuid segadust peaks aitama vältima tunneli seintel olevad värvitriibud. Alumine triip näitab hoonet, kust tuldi, ja ülemine, kuhu teel ollakse.

Tegelikult on vanglaalused tunnelid duubeldatud, et vangid omavahel kokku ei puutuks, ja kahes kõrvuti kulgevas tunnelis liiklemisel kehtib maanteedel tuntud parema käe reegel.

Läbiotsimise ajal tuleb kannipeetaval seista kollase joone taga ja käed panna punastele ringidele. FOTO: Tairo Lutter

Mitmes kohas on vangla koridorides väljas turvaväravad, et minimaliseerida võimalust, kus üks vang annab teisele edasi keelatud esemeid. «Turvaväravad on otstarbekamad, kui inimesi käsitsi läbi otsida,» selgitas Osolainen.

Tallinna vangla kartser enne ja nüüd (Liugpildi vaatamiseks liiguta noolt)

Kui võrrelda nõukogude võimu algusaastatel ehitatud kunagist vangilaagrit uue vanglaga, siis võrdlus nagu öö ja päev pole kohane, sest vahe olmetingimuste osas on üüratu.

«Nüüd on vangla korralikult ventileeritud, valgustatud ja soojad ruumid, enam ei sõltu temperatuur sellest, kust tuul puhub,» tõdes Osolainen. Valge on uus vangla tõesti.

Vangla võimla teeb paljud koolid ilmselt kadedaks. FOTO: Tairo Lutter

«Üheski Eesti spordihallis pole nii head valgustust,» tunnistab Postimehe fotograaf, kes on käinud pildistamas sadu võistlusi.

Valged pole mitte ainult vangide päevad, vaid ka ööd, sest pimedas kambris magada ei tohi. «Me peame öösel nägema, mis seal kambris toimub,» põhjendas Osolainen, miks öösel tuleb kinnipeetavatel magada valges.

Just nii valges tuleb kinnipeetavatel magada. FOTO: Tairo Lutter