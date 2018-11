Galerii: Kärdlasse pandi püsti kändudest tehtud jõulupuu

Jõulupuu autoriteks on Lääne-Virumaa kunstnikud Hando Kuntro ja Piret Smagar ning idee on tulnud Rakverele kuulsust toonud omanäoliste jõuluinstallatsioonide autorilt Teet Suurelt.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand selgitas, et jõulupuu sümboliseerib Hiiumaa perekonda, kelle juured ulatuvad kaugele, kuid on alguse saanud Hiiumaal. «Meie jaoks on oluline iga hiidlane ja me kutsume kõiki koju. Loodame, et pere ja sõpradega koos veedetud jõuluaeg annab inspiratsiooni kodusaarele naasmiseks. Üheskoos loome parima koha, kus elada ja kasvatada lapsi,» ütles Rand.