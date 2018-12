Ratas: Vaba Lava aitab paljudel uutel inimestel leida tee Narva

Ratase sõnul on Vaba Laba Narva avamine väga oluline mitte ainult piirilinnale, vaid see kannab suurt tähendust terve Eesti regionaal-, integratsiooni- ja kultuuripoliitika seisukohast.

«Usun kindlalt, et see aitab paljudel uutel inimestel leida tee Narva ning sellest linnast vaimustuda. See oleks Narva poolt ilus kink Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäeva aastal,» lausus peaminister.