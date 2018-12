EL-i rahandusministrid ei leppinud digimaksus kokku

«Suur toetus ja ootus on samas jätkuvalt globaalse lahenduse leidmiseks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) veetavate läbirääkimiste raames. Seda toetab ka Eesti ja meie eelistus pole kindlasti mõneks aastaks ELis eraldi maksu kehtestada,» sõnas Tõniste.

Esmaspäeval eurorühma istungil kogunenud euroala rahandusministrid andsid hinnangu euroala riikide eelarvekavadele. Suurema tähelepanu all oli Itaalia eelarvekava. Vastu võetud avalduses toetasid ministrid Euroopa Komisjoni hinnangut ning leidsid, et tuleb jätkata tööd Itaalia eelarvekava reeglitega vastavusse viimiseks.

Majandus- ja rahaliidu reformid jätkuvad järk-järgult ja nende eesmärk on läbivalt kindlustada euroala finantsstabiilsust, tõsta euroala kriisidele vastupanuvõimet ja kriisilahendusvõimekust. Siin on keskne roll just neil eesmärkidel loodud Euroopa stabiilsusmehhanismil (ESM).