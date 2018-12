Ülemiste metsa rajatakse kettagolfiväljak

«On hea meel, et leidsime kettagolfi harrastamiseks nii hästi sobiva koha Kesklinna piires. Seetõttu loodame, et ala muutub linnarahva seas veel populaarsemaks ning tulevikus rajame lisaks täispikale 18 korviga kettagolfirajale samasse ka lastele ja algajatele mõeldud viie korviga väikese raja. Arvan, et see areng on hästi kooskõlas ka Viljandi maantee äärde kergliiklustee ehitamisega, mis muudab selle piirkonna pealinlaste jaoks kättesaadavamaks,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on riigi keskkonnaamet võtnud vastu otsuse seni Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asunud rada järgmise aasta kevadel sulgeda. „Kui kuus aastat tagasi Nõmmel rada avati, siis ei osatud arvata, et ala muutub nii populaarseks, et see hakkab kahjustama kaitseala looduskeskkonda. Sobivaid kohti pealinnas discgolfiradade loomiseks väga palju ei ole, kuid vähemalt üks täismõõtmetes rada võiks Tallinnas olla, sest harrastajaid on palju. Teeb rõõmu, et koostöös erinevate ametkondadega leiti rajale uus sobiv asukoht Kesklinna territooriumil ning nüüdseks on saadud ka kõikide osapoolte vajalikud kooskõlastused,» lausus Šillis.