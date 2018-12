Nuutmann lubab Kanal 2 programmis uudset lähenemist

«Kanal2 programmi pärast pole ei televaatajatel ega konkurentidel mingit põhjust muret tunda. Kõik Kanal2 enda toodetud saated – Reporter, Radar ja Roaldi nädal – on programmis ka uuel aastal. Majaväliste produtsentidega on läbirääkimised käimas ja igasugused spekulatsioonid on ennatlikud. Kindel on see, et Kanal2 uus hooaeg saab olema värske ja huvitav,» kirjeldas Nuutmann.