Edgar Savisaar kurdab kehva tervise üle

«Lugesin Toomas Sildami intervjuust, et Evestuse arvates saan ma praegu elada päris normaalset elu. See »päris normaalne elu« tähendab tema jaoks inimest, kellel on jalg alt ära, diabeet, infarkt, insult, fantoomvalud, isheemiatõbi,» kirjutas Savisaar.

Ta lisas, et oli oktoobris jälle pikalt haiglaravil ilma mingi kohtuistungita. «Möödunud nädalavahetuse ühel ööl käis mul kiirabi, kuna vererõhk liiga ägedalt kõikus. Minu jaoks on see tõesti saamas normaalsuseks, kuid loodan siiski, et mitte teiste, isegi mitte Evestuse jaoks,» märkis Savisaar.