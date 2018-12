Presidendi jõulukaardi kunstnik Sirelpuu: kui üldse midagi teen, siis teemast, mis on tähtis

Katrina Sirelpuule helistati presidendi kantseleist oktoobri keskel ja küsiti, et kas ta oleks sellisest kunstiprojektist huvitatud. Lisaks Sirelpuule olid seal veel paar kunstnikku ning neil oli nädal, et enda nägemust esitada.

«Leidsin, et kui üldse midagi teen, siis teemast, mis on mulle kõige tähtsam,» ütles Sirelpuu. Seletades, et pole mingisugust vahet, millised on inimeste poliitilised või religioossed vaated, kuid kui jätkata praeguse tempoga elukeskkonna hävitamist, siis kaotavad kõik.