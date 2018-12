Justiitsminister nimetas juhtivaks riigiprokuröriks Taavi Perni

«Taavi Pern on näidanud end nii eduka spetsialistina, prokurörina, kes on edukalt lõpule viinud mitmeid kaalukaid narkokuritegude protsesse, kui ka austatud juhina. Usun, et tema käe all saab riikliku süüdistuse kõrge tase Riigiprokuratuuris väga hästi hoitud ja edasi arendatud,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.