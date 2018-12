Foto: politsei kontrollis Tallinna vanalinnas keelatud kohas seisnud kaetud numbrimärgiga sõidukit

Politseini jõudis Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul täna kell 16.40 läbi Häirekeskuse info, et Tallinnas Harju tänaval sõidukitele keelatud kohas seisab pikemat aega sõiduauto Chrysler, millel on eesmine numbrimärk puudu ja tagumine kaetud.

Kesklinna patrullpolitseinik Lea Bärenson ütles, et selline käitumine tundus kahtlane nii teatajatele kui ka politseinikele, mistõttu mindi autot ja seal sees olevaid inimesi kontrollima. Politseinike suurema reageerimise tingis see, et sõidukit ei olnud võimalik tuvastada ning asjaolu, et auto seisis keelatud kohas juba pikemat aega.