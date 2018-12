Endine asekantsler avab suu: haridus- ja teadusministeeriumis on väga tõsine juhtimisprobleem

«Üldiselt öeldakse, et parim organisatsioon on see, kus kaadrivoolavus aastas kõiki põhjuseid kokku võttes on kuskil 5-7, mõni ütleb kuni 10 protsenti. Kui see on üle 15-20 protsendi, siis ilmselgelt on tegemist väga tõsise probleemiga. Selleks peavad olema väga tõsised põhjused ja nagu ma olen kuulnud, siis üks nendest põhjustest on kindlasti kantsler,» märkis Lepajõe.