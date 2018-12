Paul Oberschneider ja Diana Harusoo pälvisid Tallinna raemedali

Paul Oberschneider on Eesti juurtega ärimees, investor ja kinnisvaraarendaja, kes on laiemalt tuntud kui Ober-Haus AS ja Hauser-Oberschneider Real Estate Ltd asutaja. 2001. aastal taaselustas Paul Oberschneider Tallinna jõuluturu idee ja oli aastaid Tallinna jõuluturu korraldaja, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.