Riina Solman: Savisaar narrib prokuröre

​Tänase otsuse tulemusel pääses Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar kohtupidamisest oma kehva tervise tõttu. See ei tähendanud, et Savisaar oleks õigeks mõistetud. Riigikohus ei hinnanud, kas Savisaar on süüdi või süütu, ta hindas, kas Savisaar on haige ning kas tema üle on võimalik kohtupidamist jätkata. Riigikohus ei leidnud, et Savisaar on prillikivi, nagu paistab arvavat tema advokaat Oliver Nääs.

Savisaarele kohtupidamisel kaasas käinud abipersonal on tõepoolest juba mitmel korral talle kiirabi järele kutsunud ning ta otse kohtusaalist oma sõbra Peep Põdderi juurde Paide haiglasse kosuma viinud.

Riigikohtu otsust tuleb aktsepteerida kõigil, meeldib see siis kellelegi või mitte. Usun, et mitte ükski inimene ei soovinud Savisaarele fataalselt lõppevat kohtupidamist.

Jõulurahu on välja kuulutatud ning kõik on kodudes enamjaolt juba jõulupühi nautimas. Ka mulle tundub pühade eel langetatud Riigikohtu otsus pigem inimlikkuse väljendusena.

Jõulurahu taustale jääb aga üles veel üks lahendamist vajav otsus: kui Savisaar on tunnistatud nii haigeks, et kohtus käimine on talle eluohtlik, siis tuleks päris kindlasti aidata tal otsustada ka suure koormusega Tallinna volikogu liikme tööst loobumine.

Tallinna volikogu istungid toimuvad üle nädala, algavad pärastlõunal fraktsiooni koosolekutega ning vältavad tihti hilisõhtuni. Need on pikad, poliitiliselt laetud ja pingelised istungid. Lisandub töö erinevates komisjonides, lisanduvad valijate huve esindavate eelnõude koostamine, linnakodanikega kohtumised. Kui seda tööd südamega ja süvenenult teha, lisandub töökohustusi veel, mis pingutust nõuavad.

Savisaart näeb Tallinna volikogu istungitel, kuhu ta tavaliselt on tulnud kümnekonnaks minutiks, et oma liikmelisust pikendada, mis vastasel juhul katkeks (katkeks ka volikogu liikme tasu, nagu ka opositsiooni ja koalitsiooni häälte tasakaal, mis on pingeline, muutuks rohkem opositsiooni kasuks). Kuna Savisaar lahkub kiirelt, võib arvata, et tal on seal paha ja raske viibida.

Lugedes tema enda kohtupidamisest pääsemise FB-postitust, paistab justkui lugupeetud ekslinnapea näitaks naljatledes keskmist sõrme. Ta narrib prokuröre, nimetades Steven-Hristo Evestust Sten Kristoks ning teeb tähelepanekuid, millest on näha - ta ei saagi aru, et täna ei langetatud süüdioleku või süütuse küsimust, vaid tehti otsus tema tervise osas.