Paet taunib Otepää turismikoostööd Tšetšeenia pealinna Groznõiga

«Mul oli sügisel põgusalt võimalik külastada Tšetšeeniat - see on turvaline ja külalislahke maa tohutu loodus- ja kultuuripärandiga,» ütles Tamberg nädala keskel. «Usun, et meie kaasmaalased leiavad peagi tee Kaukaasia südamesse. Täna on meil vastuvisiidil Tšetšeenia turismiminister härra Baitazijev, kellega koos avame Otepääl Tšetšeenia infopunkti.»