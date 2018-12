Ülevaade: Postimehe loetumad välisuudised aastal 2018

Saudi võimud väitsid esialgu, et Khashoggi lahkus konsulaadist elu ja tervise juures. Seejärel ütlesid nad, et ta suri konsulaadis puhkenud kähmluses, ja tunnistasid lõpuks rahvusvahelise surve suurenedes, et ajakirjanik suri volitusteta operatsiooni käigus, mille läbiviimise eest on vahistatud 21 inimest, kellest viiele nõuab valitsus surmanuhtlust.