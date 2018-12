Ülevaade: loetuimad Tallinna uudised aastal 2018

ma erealust pole näitleja Vladimir Litvinov (sari «Purustatud laternate tänav», mängufilm «Merehunt») seni kuigi palju avalikustanud, kuid telesaates «Inimese saatus» (Rossia 1) meenutas ta pere lagunemist ja poja hukku, kirjutab Dni.ru.

Oma esimese abielu Nataljaga sõlmis Litvinov noorena ning neile sündis kaks last – poeg ja tütar. Kuid see kooselu ei jäänud püsima. «Mu poeg hukkus. Olin Bakuus ringreisil ja tulin koju rõõmsas tujus, kui sain sellest teada. See oli autoõnnetus. Ta oli ainult 11-aastane ja jooksis sõiduteele. Olin oma naisest juba lahus ja see juhtus Tallinnas,» rääkis näitleja.

Töömehed ootasid niikaua, kui arheoloog Monika Reppo keskaegseid müürikive harjaga puhastas. FOTO: Uwe Gnadenteich

Toompeal kaevetööde käigus välja tulnud vanad müürid annavad tunnistust sellest, et Piiskopi aias asus keskajal hoone, millest ajaloolastel polnud seni aimugi. Tallinna muinsuskaitsejuhi Boris Duboviku sõnul on tegu tänavusuvise olulisima arheoloogilise avastusega.

Tallinna Teede AS rekonstrureerib kommunaalameti tellimusel Piiskopi aeda. Tööde käigus rajatakse piirdeaed, vee- ja kanalisatsioonitrassid, tänavavalgustus ning teekatted. See pidi olema küllaltki lihtne töö, sest torud ja kaablid tuli panna vaid meetri sügavusele. Aga et tegemist on Tallinna vanalinnaga, siis ei tea kunagi, mis seal all on.

«Kuna Piiskopi aias ei ole peaaegu üldse mingeid ehitustöid tehtud, siis on arheoloogidele huvi pakkuvad kihid säilinud üsna maapinna lähedal. Niipea kui esimene huumuse ja killustiku kiht sai ära võetud, tuligi juba paarikümne sentimeetri sügavusel müür vastu,» rääkis Agu EMS OÜ arheoloog Monika Reppo.

Tulistamine Lasnamäel. FOTO: FOTO: Mihkel Maripuu

2. augusti hilisõhtul tulistati Tallinnas Lasnamäel tulirelvast Glock meest, kelle seisund on raske. Tulistaja peeti sündmuskohal kinni.

Kella 23.05 ajal sai häirekeskus teate, et Tallinnas Lasnamäel Laagna teel Mustakivi sillal tulistas üks mees tulirelvast teist, teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava.

«Esialgsetel andmetel tekkis konflikt kahe omavahel võõra mehe vahel, mille tulemusena tulistas mees teist meest,» täpsustas Aava. «Meedikud hakkasid koheselt kannatanule abi osutama, ta viidi haiglasse ning tema seisund on hetkel raske.»

Politseinikud pidasid tulistaja sündmuskohal kinni. Arvatav tulistaja on 28-aastane mees. Kannatanu isik on alles tuvastamisel. Tulistaja tulirelv Glock on seaduslik ja registreeritud.

Auto sõitis Pakri poolsaarel pangalt merre. FOTO: Mihkel Maripuu

Paldiski lähedal asuvalt Pakri pangalt merre sõitnud autost leiti õhtul 28-aastase mehe surnukeha.

16. mail kella 17.50 ajal teatati häirekeskusele, et Paldiskis Pakri tuletorni juures on tumedat värvi auto umbes 15 kuni 20 meetri kaugusel kaldast tervenisti vee all. «Õnnetuspaika reageerinud Põhja prefektuuri merepäästeüksus leidis autost surnukeha,» teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja kella 21 ajal.