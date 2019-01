Andreas Kaju: küsimus sõnavabadusest ja vastutusest on muutunud kriitiliseks

See ei ole ju ajakirjandus.

See ei ole ajakirjandus. Aeg on mõelda ühele küsimusele, mida me ei julge küsida ja ma kujutan ette, et ajakirjanduses on eriline vastumeelsus selle küsimuse küsimiseks, kuna see puudutab ka ajakirjandust ennast.

Ja see küsimus on?

Mida peale hakata teadliku väärinfo edastajate, valetajate ja manipuleerijatega, kelle eesmärgiks on õõnestada Eesti põhiseadusliku korra usaldusväärsust, mis seisneb meie institutsioonide toimimises ja võimude lahuses. See ei ole küsimus, mis turumajanduses ennast ise ära korraldab.

Meil on erakond, kes on tulnud avalikkuse ette sõnumitega ja seadnud näiteks kahtluse alla kohtuvõimu, aga saavutanud edu ja võitnud uusi liikmeid ning pooldajaid. Järelikult toimib ja järelikult ei saa karistada.

Valija ei karistagi. Kui sa lased sellist informatsiooni edastada, siis kriitiline hulk inimesi võib selle positsiooni omaks võtta. Kui nad on altid sellist informatsiooni vastu võtma, kui neil läheb endal elus kehvemini ja nad näevad, et need, kellele on pandud vastutus neid probleeme lahendada, neid probleeme lahendada ei aita. Inimestel ongi legitiimne õigus olla skeptiline kogu selle pundi suhtes, kes on lubanud neid kogu aeg aidata, aga tegelikult pole suutnud seda teha. Aga see ei vabasta vastutusest neid inimesi, kes nende nõrgematega manipuleerivad.

Küsimus ongi selles, kuidas me saame neid vastutama panna. Üks asi on ajakirjandus, kes premeeriks tõe rääkimist ja mitte mingil juhul ei premeeriks teadlikku manipuleerimist. See on hinnanguline küsimus, aga see on teie roll ja teie töö. Küsimus on veelgi enamas kui ajakirjanduses. Mõtleme ennast kümme aastat tagasi. Kui meil oleks siin üks venekeelne portaal, mis iga päev edastab informatsiooni, seades kahtluse alla Eesti põhiseaduslike institutsioonide usaldusväärsuse ja tõsiseltvõetavuse, mis valetab ja manipuleerib, siis see portaal oleks kinni ja need inimesed oleks maalt ära saadetud. Antud juhul on vahe ainult selles, mis keeles nad räägivad.

See on raske küsimus ja ma saan aru, miks ajakirjandusel on sõnavabaduse piiramise küsimust raske käsitleda, aga me jõuame selleni kümne aasta pärast, kui me ei tee seda täna. Kõik me jõuame selleni. See on problemaatiline, aga elu ongi raske ja me peame sellest rääkima.

Ajakirjandus peab siis suutma selgeks tegema, mis on vale ja seda mitte avaldama või selle ümber lükkama. See ongi mittepremeerimine.