EKRE sihib 30 parlamendikohta

«Valimiseelne olukord on väga pingeline. Meie konkurendid on joonistanud maha joone, kus ühel poole on EKRe ja teisel pool nemad. Nad kõik korrutavad, et nemad meiega valitsust tegema ei hakka,» ütles EKRE esimees Mart Helme volikogul. Tema sõnade kinnituseks saatsid teised parlamendierakonnad nädalavahetusel ajakirjandusele pressiteated, et EKREga koostööd ei tehta.