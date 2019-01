Müstiline kadumine sai kurva lõpu: aastaid taga otsitud Saku nooruki surnukeha leiti kodumaja keldrist

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja ütles Postimehele, et noormehe surnukeha leiti remonditööde käigus mullu septembris Sakus asuva maja keldrist.

«DNA ekspertiisi abil sai oktoobri alguses selgeks, et tegu oli aastaid tagasi kadunud Martini surnukehaga,» ütles pressiesindaja.

Ta lisas, et kohtuarst ega politseinikud ei leidnud viiteid, et surm oleks saabunud kuriteo tagajärjel.

Kanal 2 kajastas 2012. aastal, et Saku koolipoisi Martin Tsirna lugu on teiste teadmata kadunud juhtumite seas erakordne. Ehkki politsei oli Martinit juba enam kui aasta aega tulemusteta taga otsinud, avaldasid poisi pere ja sõbrad veendumust, et 2011. aasta isadepäeva hommikul kodust lahkunud Martin viibib endiselt kusagil siinsamas lähedal.