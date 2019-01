Ka Eesti põgenemistubadel on evakuatsiooniga probleeme olnud

Kõigist 23 Eesti põgenemistoa teenuse pakkujatest on päästeamet kontrollinud kaheksat. Nende kaheksa hulgast kuuel on amet tuvastanud erinevaid probleeme ja teinud ettekirjutusi. Tõsi, õnneks on tänaseks enamik neist puudustest juba kõrvaldatud.

«Eelkõige on puudused seotud evakuatsiooniga. Tulekahju avastamise seadmed ja evakuatsioonivalgustus, mis õnnetuse ja elektrikatkestuse korral valgustavad väljapääsuteid on kontrollitavatel objektidel alatasa puudulikud. Lisaks tuleks tähelepanu juhtida lukustatud ustele,» kirjeldas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Rain Põllu põgenemistubade probleeme.

Rain Põllu selgitas, et loomulikult mõistab päästeamet, et põgenemistoa teenuse iseloom ja põhieesmärk ongi kliendile lõksus olemise tunnet pakkuda, kuid see on aktsepteeritav vaid hekteni, mil tegemist on fiktsiooniga.