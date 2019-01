ID-kaardi klienditugi soovitas kolm aastat vana arvuti välja vahetada

Kolm aastat vana MacBook Air arvuti omanik Kristi asus mõni päev tagasi oma arvutil ID-kaardi tarkvara uuendama, et sellega ka tänavu digiallkirju anda saaks, kuid uuendamine ei õnnestunud ja nii helistas Kristi ID-kaardi klienditoele, kust mure ära kuulanud teenindaja teatas, et osta tuleb uus arvuti, sest teenindaja väitel ei saagi kolm aastat vana arvuti turvaline olla, kirjutab ERRi uudisteportaal .

Kui Kristi oma muret sotsiaalmeedias jagas, selgus, et ta pole ainus, kes RIA hallatavalt ID-kaardi klienditoelt suhteliselt uue arvuti väljavahetamise soovituse saanud on.

RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Arm ütleb, et soovitus kolm aastat vana arvuti välja vahetada oli eksitav ja kahetsusväärne ning praeguseks on nad tuvastanud tõesti mõned intsidendid, kus sellist nõu on antud, kuid väga palju klienditoe kõnesid pole jõutud veel üle kuulata.