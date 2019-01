Urmas Viilma: see, et avalikkus arutab kiriku jutlusi, on päris uus olukord Eestis

Usun, et selles pole küll veel kirikut süüdistatud.

Ei, selles ei ole. Aga siin ongi see, et kui keegi kuuleb kantslist traditsioonilise perekonna toetuseks avaldusi, kas siis kohe automaatselt seotakse ära erakonnaga või on arusaam, et see ongi kiriku traditsiooniline õpetus alati olnud. Ta ei ole mitte erakonna pärast seal maha öeldud, vaid kiriku õpetuse pärast. Neid küsimusi on väga palju, mille puhul võib selliseid ohte tekkida.

Aga päris selge on ka see, et inimene, kes tuleb kirikusse, ei tohi lahkuda kirikust segaste tunnetega. Inimene ei tohi tunda, et ta ei saanud kirikust mitte rahu oma südamesse, vaid on saanud oma südamesse hoopis segaduse. Mis tähendab seda, et kõik vaimulikud peavad oma sõnumi jutluses üles ehitama nii, et see oleks tasakaalus ja inimene lahkuks kirikust pigem julgustatuna ja kinnitatuna, kui eksitatult. Aga see on nüüd kirikuõpetaja kogemuse ja ettevalmistuse küsimus.

Teine asi on muidugi ka. See, et jutlustest on saanud sõnumid, mida avalikkus hiljem arutab, on päris uus olukord Eestis. Ma ei oska nüüd öelda, kas see on tulnud minu enda praktikast lähtuvalt, aga meie vaimulikkond ei ole ka võib-olla olnud siiamaani harjunud sellega, et keegi võiks võtta seda jutlust pühapäeval või mõnel kirikupühal sellise sõnumina, mis hiljem leiab kajastust kasvõi kohalikus ajalehes.

See võib ju ka olla positiivne kajastus, et vaat, kui ilusti õpetaja meile mõne sündmusega seoses kõneles. See näitab tegelikult positiivses mõttes seda, et kirikul on endiselt sõnum ja mõju. Kui hakatakse jutlust analüüsima, siis see on päris selge sõnum ka kohalikule pastorile, et ta peab vastutusrikkalt oma sõnaga ümber käima.

Sõna on sinu tööriist ja see ei ole mõeldudki ainult nendele inimestele, kes on tulnud täna kirikusse, vaid see läheb ka sealt kirikust välja. Ja see on ka see, mida me oleme kirikuna tegelikult tahtnud.

Olen seda ka ise vaimulikele öelnud, et me peamegi oma müüride vahelt välja minema. Peame teenima kogu ühiskonda, meie sõnum on suunatud kogu ühiskonnale. Ja loomulikult, kui tekib järelkaja, positiivne või ka negatiivne või tekib segadus, siis see vajab selgitamist.

Kui kantslist ühe erakonna poliitiliste avalduste tegemine aktsepteeritav pole, siis kuidas on lood meedias vaimuliku ja erakonna esindajana esinemisega? Mitmed EELK liikmed on viimaste aastate jooksul üsna selgelt meedias ühte erakonda esindanud.